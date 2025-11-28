Continua a leggere: Si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e stretto consigliere di Zelensky, dopo una perquisizione dell’agenzia anticorruzione ucraina
Fonte: il Post
Si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e stretto consigliere di Zelensky, dopo una perquisizione dell’agenzia anticorruzione ucraina
28 Nov 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e stretto consigliere di Zelensky, dopo una perquisizione dell’agenzia anticorruzione ucraina
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.