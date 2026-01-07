Continua a leggere: Si è sciolta la coalizione tra i Socialdemocratici e il partito populista di Sahra Wagenknecht nello stato tedesco del Brandeburgo
Fonte: il Post
Si è sciolta la coalizione tra i Socialdemocratici e il partito populista di Sahra Wagenknecht nello stato tedesco del Brandeburgo
7 Gen 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Si è sciolta la coalizione tra i Socialdemocratici e il partito populista di Sahra Wagenknecht nello stato tedesco del Brandeburgo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.