Lo spread, secondo Emiliano Brancaccio e Strade Online

A cura di @Nedcuttle21(Ulm) e @Uqbal.

Micromega pubblica un’intervista all’economista Emiliano Brancaccio sulla situazione politico-economica del nostro paese.

Strade Online spiega perché l’idea che la politica debba parlare di persone, o di valori, e non di spread è completamente priva di senso:

Lo spread, non diversamente da altri indicatori, è il condensato dell’andamento di aspetti reali dell’economia di un paese. L’utilità di tali indicatori sta proprio nel loro anonimato: essi forniscono, al decisore politico che sappia leggerli, un’indicazione su cosa non va, in questo caso l’incertezza rispetto alle capacità di un paese di onorare i propri debiti.