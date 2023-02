Stati Uniti: il poliziotto che ha incastrato centinaia di innocenti

Un articolo su Usa Today racconta come ad oggi oltre 200 persone siano state riabilitate dopo essere state incastrate nel corso degli anni dall’ex sergente Ronald Watts della polizia di Chicago.



Per quasi un decennio, il poliziotto infedele aveva spadroneggiato in un quartiere popolare nella periferia sud della città, imponendo una sorta di pizzo sugli abitanti ed accusando con prove false di possesso di droga o armi coloro che si rifiutavano di pagare — sicuro del fatto che tanto essendo per lo più poveri ed afroamericani in tribunale non sarebbero stati creduti.

L’articolo cerca ora di dar voce alle vittime ad ai loro familiari, raccontando le storie di chi ha avuto la propria vita completamente rovinata per una condanna ingiusta.

Sebbene Watts non faccia più parte della polizia ed ora viva in Arizona, rimane ancora a piede libero, e così anche gli agenti che operavano con lui. Nove di loro (nominati verso la fine dell’articolo) lavorano anzi ancora per il dipartimento di polizia di Chicago.