Johannes Klaebo non era il più talentuoso da giovane e ha fatto una vita di rinunce da adulto, ma a Milano Cortina ha vinto cinque ori, e ancora non ha finito
Continua a leggere: Storia dell’atleta più vincente delle Olimpiadi invernali
Fonte: il Post
Storia dell’atleta più vincente delle Olimpiadi invernali
19 Feb 2026 • 0 commenti
Johannes Klaebo non era il più talentuoso da giovane e ha fatto una vita di rinunce da adulto, ma a Milano Cortina ha vinto cinque ori, e ancora non ha finito
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.