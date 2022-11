Sul contante il re è nudo

Su lavoce.info alcune considerazione sull’ aumento del contante che si può utilizzare per singola transazione a 5 mila euro deciso dal governo Meloni ed il sostanziale silenzio dell’opinione pubblica italiana.

In più, una lettera di Marco F. sedicente artigiano al Corriere della Sera del 12 novembre del 2022 ed è immediatamente diventava virale sui social:

Sono uno dei tanti artigiani che fattura solo una piccola parte delle entrate. Se non fatturo risparmio Iva, contributi e Irpef e posso a mia volta fare risparmiare qualcosa ai miei clienti che, non potendo portare niente in detrazione, sono ben disposti a pagare in contanti. Quando il limite all’uso del contante era di 1.000 euro dovevo inventarmi degli stratagemmi per fare acquisti importanti o per depositare il contante sul conto corrente. Vivevo comunque con il timore di venire segnalato all’Agenzia delle Entrate. Ora che potrò spendere fino a 5.000 euro in contanti vivrò molto più serenamente.