Dopo due mesi di discussioni, nel giro di una settimana la legge di bilancio è stata riscritta due volte dal governo, tra litigi interni alla maggioranza
Sulla manovra quest’anno c’è ancora più caos del solito
20 Dic 2025 • 0 commenti
