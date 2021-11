Supercomputer, supernutrizionisti e supernovae

Iniziamo questo episodio 383 di Scientificast con Andrea e Marco che si avventurano nel magico mondo dei supercomputer, perché Microsoft è entrata nella top10 dei più potenti computer del mondo con una sua macchina… che gira con Linux ;-)

Giuliana intervista la dott.ssa Elisabetta Bernardi, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, biologa, nutrizionista, tra gli autori di Superquark. Come si calcolano le calorie scritte sulle etichette?

Corrispondono davvero a quelle che assumiamo? Digiunare fa dimagrire? Con Elisabetta rispondiamo a queste e altre vostre curiosità.

Torniamo in studio per parlare di supernovae e di come possano essere utilizzate per misurare la costante di Hubble, sul vero valore della quale abbiamo qualche dubbio… con l’osservazione di un’immagine multipla grazie a lenti gravitazionali, l’ultima immagine delle quali apparirà 21 anni dopo la prima.

Infine, una citazione per la pubblicazione da parte di ISPRA della “carta della natura”, che ha lo scopo di definire il valore ecologico dei vari ecosistemi in Italia, per la migliore salvaguardia e gestione del territorio. Purtroppo, i risultati non sono “bellissimi”, ma speriamo ci spronino a rendere il nostro paese ancora più bello!