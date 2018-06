Tendenze uomo, tra gentleman, gitani e marinai

Su suggerimento di @Yoghi.

È un uomo in giacca-maglia in jersey, polo e foulard, naturalmente elegante e votato al lusso discreto, ma colorato (Lardini). E’ un gentleman immerso nel business della città che sogna di trascorrere vacanze in libertà concedendosi qualche trasgressione, come quella d’immaginare di essere il re dei gitani (Gabriele Pasini), oppure il comandante di un panfilo in crociera in mari esotici (Serac). Nell’attesa il nostro lui si concede molti week end outdoor. E’ questo poliedrico personaggio l’uomo che si profila all’orizzonte del salone fiorentino di Pitti N.94, a Firenze dal 12 al 15 giugno.