The king of jewellers

Il Guardian riporta la notizia dell’apertura di una esposizione di prodotti della gioielleria Cartier al Victoria & Albert Museum a Londra.
L’esposizione è stata organizzata richiedendo il materiale ad antichi clienti dell’azienda, in particolare collezioni reali e collezionisti privati.
Helen Molesworth, the exhibition’s lead curator, said her team had worked with international museums, the royal collection and private collectors to secure a variety of pieces, some of which have never been displayed publicly before.
L’articolo descrive brevemente alcuni dei gioielli in mostra, e le loro storie, accompagnandoli con poche fotografie. Il sito online del museo riporta invece numerose altre immagini.
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.