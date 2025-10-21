un sito di notizie, fatto dai commentatori

Victoria & Albert Museum, London
Victoria & Albert Museum, Photo by David Iliff. Immagine da Wikimedia Commons

The king of jewellers

21 Ott 2025 di Madame Moitessier0 commenti

Il Guardian riporta la notizia dell’apertura di una esposizione di prodotti della gioielleria Cartier al Victoria & Albert Museum a Londra.

L’esposizione è stata organizzata richiedendo il materiale ad antichi clienti dell’azienda, in particolare collezioni reali e collezionisti privati.

Helen Molesworth, the exhibition’s lead curator, said her team had worked with international museums, the royal collection and private collectors to secure a variety of pieces, some of which have never been displayed publicly before.

L’articolo descrive brevemente alcuni dei gioielli in mostra, e le loro storie, accompagnandoli con poche fotografie. Il sito online del museo riporta invece numerose altre immagini.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.