The new distorted history lessons of PragerU’Kids

Media Matters ripete una analisi dei contenuti del canale You Tube PragerU Kids a distanza di qualche anno dalla prima, concentrandosi sulle serie e i video che in precedenza avevano dimostrato una maggiore presenza di affermazioni ritenute false e/o provocatorie.

Prager University (PragerU) è una organizzazione mediatica statunitense che promuove punti di vista conservatori, la sua sezione Kids è dedicata ai ragazzi, è partner dell’amministrazione Trump e giudicata una risorsa educativa approvata da alcuni stati dell’Unione.

Media Matters riporta alcuni esempi di come i video espongono i punti di vista dei conservatori statunitensi su argomenti dibattuti: il multiculturalismo, le migrazioni, le politiche di Diversità, Equità e Inclusione, la storia dello schiavismo, la situazione politica in altri paesi…