Un vecchio articolo apparso sul sito Los Angeles Review of Books, dal titolo The Secret History of Dune ci racconta dove Herbert prese l’ispirazione per costruire alcune fra le parti più iconiche della sua famosa trilogia: Dune.

L’articolo esplora un aspetto spesso trascurato della genesi di Dune: la profonda influenza che The Sabres of Paradise (1960) di Lesley Blanch ebbe sull’immaginazione di Frank Herbert. Dune è celebre per essere un mosaico di fonti — ambientalismo americano, politica mediorientale, feudalesimo europeo, Buddhismo Zen — ma il libro di Blanch rappresenta una delle sue ispirazioni più sorprendenti e decisive.

Blanch raccontava la storia dell’Imam Shamyl, leader carismatico della resistenza islamica nel Caucaso contro l’imperialismo russo dell’Ottocento. Il suo stile narrativo, romantico e appassionato, e la sua fascinazione per le culture caucasiche colpirono Herbert, che ne assorbì linguaggi, rituali e atmosfere. Molti termini di Dune provengono direttamente da lì: chakobsa, kanly, kindjal; persino alcuni aforismi e battute celebri del romanzo sono rielaborazioni quasi letterali di frasi presenti in Blanch.

Chakobsa, a Caucasian hunting language, becomes the language of a galactic diaspora in Herbert’s universe. Kanly, from a word for blood feud among the Islamic tribes of the Caucasus, signifies a vendetta between Dune’s great spacefaring dynasties. Kindjal, the personal weapon of the region’s Islamic warriors, becomes a knife favored by Herbert’s techno-aristocrats.

L’influenza non è solo linguistica. La struttura narrativa di Dune — un popolo fiero, religioso, montanaro/desertico che resiste a un impero tecnologicamente superiore — riecheggia la lotta di Shamyl. Anche i titoli imperiali del romanzo, come Padishah e Siridar, derivano dal modo in cui Blanch descriveva lo zar e i suoi governatori. Persino l’immaginario visivo coincide: i guerrieri caucasici “dalle fattezze d’aquila” diventano gli Atreides dai “tratti da falco”, e i colori delle bandiere Atreides (verde e nero) richiamano quelli dei Muridi, i combattenti islamici di Shamyl.

L’articolo sottolinea che riconoscere questa influenza non significa sminuire Herbert: Dune supera le sue fonti e crea qualcosa di radicalmente nuovo. Ma mette in luce un’ingiustizia culturale: mentre Dune è un fenomeno globale, The Sabres of Paradise è quasi dimenticato, nonostante sia un’opera straordinaria di storia narrativa, ricca di ricerca e di passione.

Celebrating Blanch is not a means to discredit Herbert, whose imaginative novel transcends the sum of its influences. But Dune remains massively popular while The Sabres of Paradise languishes in relative obscurity, and renewed public interest in Blanch’s forgotten history would be a welcome development.

Blanch non era un’accademica, e proprio per questo il suo libro vibra di vita: descrizioni sensoriali, personaggi larger-than-life, episodi drammatici come lo scambio di ostaggi tra russi e ribelli — tre principesse georgiane contro il figlio di Shamyl — che un accademico avrebbe liquidato in poche righe. La sua storia coglie la tragedia del Caucaso: un popolo indomito destinato comunque a soccombere alla forza dell’impero.

L’articolo conclude ricordando che la fantascienza e il fantasy sono sempre stati generi sincretici: Asimov guardava a Gibbon, Tolkien alle lingue medievali, Herbert a Blanch. Riscoprire The Sabres of Paradise significa riscoprire una delle radici più fertili di Dune — e un libro che meriterebbe di essere letto molto più di quanto accada oggi.