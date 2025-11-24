The social media geography crisis: X (ex Twitter) e la Polemica sulla Localizzazione degli Utenti Esterni

Una nuova controversia sta scuotendo X (ex Twitter), sollevando seri interrogativi sulla trasparenza e la precisione delle informazioni mostrate sui profili utente.

X ha introdotto un’etichetta che mira a identificare gli account con “influenza di destra” che operano fuori dagli USA; due report, del New York Times e del Guardian , hanno evidenziato come questo nuovo strumento che etichetta gli utenti come residenti “al di fuori degli Stati Uniti” stia generando forti polemiche, in particolare tra gli account vicini al movimento MAGA (Make America Great Again), infatti molti utenti statunitensi di alto profilo, noti per le loro posizioni conservatrici o di destra, hanno visto apparire questa etichetta, pur risiedendo effettivamente negli Stati Uniti. La controversia suggerisce che i dati utilizzati da X per determinare la localizzazione (come l’indirizzo IP storico) potrebbero essere imprecisi o mal interpretati, portando a etichette errate e accuse di pregiudizio. La comunità interessata ha criticato aspramente la mossa, percependo lo strumento come un tentativo di screditare o marginalizzare determinate voci politiche, suggerendo che siano agenti stranieri o che la loro opinione sia meno autentica.

In italiano per ora ne scrive HD Blog.