The State of Theology. What do Americans believe about God, salvation, ethics, and the Bible?

Ligonier Ministries, organizzazione religiosa evangelica, pubblica i dati del sondaggio biennale con cui misura la corrispondenza tra le credenze religiose dei fedeli cristiani americani e le affermazioni/prescrizioni della Bibbia.

Il sondaggio rivela che buona parte degli americani e degli evangelici ha credenze piuttosto eterodosse riguardo alle affermazioni di verità bibliche, ma che le credenze riguardo alle prescrizioni su etica sessuale e aborto rimangono confortevolmente aderenti ai libri.

In the evangelical sphere, doctrines including the deity and exclusivity of Jesus Christ, as well as the inspiration and authority of the Bible, are increasingly being rejected. While positive trends are present, including evangelicals’ views on abortion and sex outside of marriage, an inconsistent biblical ethic is also evident, with more evangelicals embracing a secular worldview in the areas of homosexuality and gender identity.