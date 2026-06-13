They Set 4 Bison Loose In An English Forest…

Che effetto può avere reintrodurre i bisonti europei per la salute delle foreste britanniche? Ce ne parla un video di Beyond Blueprint.

European bison have been absent from Britain for six thousand years. What happened when they came back was not what conservation usually looks like — and the data from the first year changed how ecologists are thinking about woodland restoration across the entire country.

Il video racconta l’esperimento di reintroduzione dei bisonte europei in un bosco inglese che da decenni mostrava segni di declino: suolo compattato, assenza di sottobosco e una chioma così fitta da impedire la rigenerazione. Quattro animali, tre femmine ed un maschio, sono stati liberati per svolgere il loro ruolo naturale: sradicare cespugli, sfregare e scorticare alberi, calpestare il terreno e creare radure. Queste azioni hanno prodotto legno morto, buche e aperture che hanno permesso alla luce di raggiungere il suolo e a nuove specie di insediarsi.

The forest looks healthy. The ecological cascade running beneath the surface tells a different story.

Questo esperimento mette in discussione l’idea che “un bosco sano” debba essere sempre chiuso e intatto: la presenza di grandi erbivori può creare eterogeneità spaziale essenziale per molte specie. Inoltre, il progetto è simbolico: i bisonte non erano presenti in Gran Bretagna da circa 6.000 anni, quindi il ritorno rappresenta anche un recupero storico dell’ecosistema.

Ma quali sono i cambiamenti che i bisonti apportano nel bosco? Essi possono essere definiti in quattro punti principali:

Rimozione della corteccia: la rimozione della corteccia operata dai bisonti crea rapidamente zone di legno morto che permettono lo sviluppo di insetti e funghi; Struttura fisica: la presenza di alberi abbattuti crea piccole radure dove la luce solare raggiunge il suolo, permettendo lo sviluppo di piante e creando nicchie ecologiche per insetti ed altri animali; Biodiversità: aumenta la presenza di piante erbacee, di insetti saproxilici (organismi, principalmente insetti, che dipendono dal legno morto o in decomposizione per almeno una fase del loro ciclo vitale) e di specie quasi scomparse; Dinamiche ecologiche: la presenza dei bisonti ha velocizzato processi di conservazione che, con la sola gestione umana, sarebbero stati eccessivamente costosi e lunghi.

The bison were not brought to West Blean because bison needed saving in Kent. They were brought because the woodland needed saving and bison were identified as the most effective tool available for the specific ecological work required. The bison are not the beneficiaries of this project. They are the mechanism.

La durata del progetto è prevista fino al 2050; attualmente i risultati sono molto promettenti, e un progetto simile è partito in Cumbria. Tuttavia il monitoraggio a lungo termine e la gestione dei bisonti (recinzioni, controllo sanitario) restano necessari. L’approccio non è una soluzione universale: funziona dove il paesaggio e la comunità accettano grandi erbivori e dove gli obiettivi di conservazione lo richiedono.