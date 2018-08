Totohookii anno IV – prima giornata

A cura di @Sakuragi.

Ciao a tutti, a causa di una domanda avventata sul Bar (e seguente “totohookiitrappola” lanciata da @pendolare) provo a prendermi l’onere di lanciare il Totohookii per la nuova stagione di Serie A che inizia questo sabato.

Partite:

Chievo – Juventus

Lazio – Napoli

Torino – Roma

Parma – Udinese

Empoli – Cagliari

Sassuolo – Inter

Bologna – Spal

Atalanta – Frosinone

(Milan – Genoa e Sampdoria – Fiorentina rimandate a data da destinarsi)

Riporto qui le regole già fissate per l’anno scorso

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato. Per una maggiore praticità vi chiediamo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.

Buon Totohookii a tutti