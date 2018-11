Totohookii anno IV – quattordicesima giornata

A cura di @sakuragi.

Sabato 1 dicembre alle 15 inizia la quattordicesima giornata della Serie A e quindi torna il totohookii.

Le partite:

Spal – Empoli

Fiorentina – Juventus

Sampdoria – Bologna

Milan – Parma

Frosinone – Cagliari

Sassuolo – Udinese

Torino – Genoa

Chievo – Lazio

Roma – Inter

Atalanta – Napoli

Nella scorsa giornata vittoria in solitaria di @Carlton con 6 risultati esatti. In classifica ancora primo @I-lorenzo a quota 81, seguito da @Casca a 79, @Occhio Storico a 74 e da @il Guada (non per caso), @Robert0 e @Zar a 73.

I risultati completi li potete trovare al link seguente: Totohookii – anno IV

Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del totohookii sarebbe molto più impegnativa.

Ricordo le regole:

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.