Totohookii anno VI – decima giornata

Sabato 05/12 alle 15:00 comincia la decima giornata di campionato, che presenta in cartellone anche il derby di Torino. Quindi riapre anche per questo weekend la sala scommesse di Hookii, il cui premio per la vincita è, come sempre, una grossa dose di prestigiosità.

Le partite:

Spezia – Lazio

Juventus – Torino

Inter – Bologna

Verona – Cagliari

Parma – Benevento

Roma – Sassuolo

Udinese – Atalanta

Crotone – Napoli

Sampdoria – Milan

Fiorentina – Genoa

Giocare è molto semplice, basta pronosticare i risultati delle partite con i classici 1/X/2 prima dell’inizio delle partite della giornata (se il pronostico è successivo non vengono considerati i risultati delle partite in corso/già giocate).

I risultati completi e la classifica generale li potete trovare al link seguente: Totohookii – anno VI

Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.

Ricordo le regole:

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.