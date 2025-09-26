Totohookii anno XI – quinta giornata

Sabato 27 settembre alle 15:00 torna la Serie A con la quinta giornata e con lei torna il Totohookii!

Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).

Le partite:

Como – Cremonese

Juventus – Atalanta

Cagliari – Inter

Sassuolo – Udinese

Pisa – Fiorentina

Roma – Verona

Lecce – Bologna

Milan – Napoli

Parma – Torino

Genoa – Lazio

I risultati completi e la classifica generale li potrete trovare al link seguente: Totohookii – anno XI

Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.

Ricordo le regole:

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.