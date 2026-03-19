Totohookii anno XI – trentesima giornata

Venerdì 20 marzo alle 18:30 torna la Serie A con la trentesima giornata e con lei torna il Totohookii!
Giocare è semplice, basta pronosticare i risultati delle partite della giornata come si stesse facendo la schedina del totocalcio (1-X-2).
Le partite:
Cagliari – Napoli
Genoa – Udinese
Parma – Cremonese
Milan – Torino
Juventus – Sassuolo
Como – Pisa
Atalanta – Verona
Bologna – Lazio
Roma – Lecce
Fiorentina – Inter
I risultati completi e la classifica generale li potrete trovare al link seguente: Totohookii – anno XI
Ringrazio @Johnny Banana per la realizzazione e la manutenzione del foglio di calcolo, senza il quale la gestione del Totohookii sarebbe molto più impegnativa.
Ricordo le regole:
1 punto per ogni pronostico indovinato
3 punti bonus se arrivi primo in solitaria
2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro
1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois
Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte
Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato, l’upvote sta a segnalare che la giocata è stata registrata. Per una maggiore praticità vi chiedo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.
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