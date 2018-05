TotoNBA 2018 – The Finals

A cura di @Armilio.

Siamo arrivati alla fine, alle Finals, ed è GSW-CLE. No, non ho copia-incollato dall’anno scorso, siamo ancora qui. Chi vincerà tra Golden State ed i Warriors?

Ma sopratutto, chi vincerà il totoNBA? Ecco la classifica provvisoria:

1-Stefano Mas: 105,5

2-Rtq, Saturagi: 98

4-Cravino, Guidarello: 96

6-Michele Carosso: 95,5

7-Bomber pampero: 94,5

8-Manuel Iannone: 93,5

9-Manuel Zenigaglia, mtuhky, Gerty, Giacoxxx: 92

13- Ospizio: 88,5

E via andare, la classifica completa si trova qui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dBo3rqT7l48rmd24jDxEYgPHLfTiN0SbzL8z7lC_Gvs/edit#gid=0

Stefano Mas sembra tranquillamente in prima posizione, ma c’è ancora la lotta per il podio, o meglio, l’home court advantage. In fondo alla classifica invece niente tanking, siamo solo scarsi.

Il punteggio è calcolato seguendo due principi:

Prende più punti chi più si avvicina al risultato della serie. Una serie che finisce 4-3 non può dare lo stesso punteggio a chi ha pronosticato un 3-4 e chi un 0-4. Vi sono dei malus per ogni partita che si discosta dal risultato esatto, e un bonus per chi indovina la squadra che passa il turno.

Il valore dei bonus e dei malus cambia con il passare dei turni, per cui sbagliare completamente un pronostico al primo turno non equivale a sbagliarlo nelle Finals, in modo da rendere la competizione aperta anche quando il numero di partite si dimezza.

Nel dettaglio, ogni serie vale 7 punti. A questi 7 punti vanno tolti dei malus per ogni partita di differenza e risultato reale, e va aggiunto un bonus se si indovina la squadra che vince il turno.

Bonus e malus cambiano nel seguente modo:

-1 di malus e +2 di bonus al primo turno.

-1.5 di malus e +3 di bonus nelle semifinali di conference

-2 di malus e +4 di bonus nelle finali di conference

-2.5 di malus e +5 di bonus nelle Finals.

Esempio Finals:

GSW-CLE finisce 4-2. Questo vuol dire che:

– Se avevo pronosticato 4-2, 7 – (0*2,5) +5 punti di bonus per squadra che vince = 13.

– Se avevo pronostico 4-0, 7-(2 partite differenza * 2,5 malus) +5 punti di bonus per squadra che vince = 7.

Se avevo pronosticato 3-4, 7- (3 partite differenza * 2,5 malus) + niente bonus = -0,5.