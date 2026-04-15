TotoNBA 2026 – 1° Round Playoff

Nella serata di sabato 18 aprile iniziano i Playoff NBA e, con loro, torna il tradizionale TotoNBA hookiiano, ormai giunto alla sua dodicesima edizione.

Le serie:

EASTERN CONFERENCE

Detroit Pistons (1) – Charlotte Hornets/Orlando Magic/Philadelphia 76ers* (8)

Cleveland Cavaliers (4) – Atlanta Hawks (5)

New York Knicks (3) – Toronto Raptors (6)

Boston Celtics (2) – Orlando Magic/Philadelphia 76ers* (7)

WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns/Los Angeles Clippers/Golden State Warriors* (8)

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7)

*le qualificate dei Play-in saranno aggiornate una volta giocate le partite

Per chi non lo sapesse, il gioco si basa sull’indovinare il risultato di ogni serie. Il punteggio è calcolato seguendo due principi:

Prende più punti chi più si avvicina al risultato della serie. Una serie che finisce 4-3 non può dare lo stesso punteggio a chi ha pronosticato un 3-4 e chi un 0-4. Vi sono dei malus per ogni partita che si discosta dal risultato esatto, e un bonus per chi indovina la squadra che passa il turno.

Il valore dei bonus e dei malus cambia con il passare dei turni, per cui sbagliare completamente un pronostico al primo turno non equivale a sbagliarlo nelle Finals, in modo da rendere la competizione aperta anche quando il numero di partite si dimezza.

Nel dettaglio, ogni serie vale 7 punti. A questi 7 punti vanno tolti dei malus per ogni partita di differenza e risultato reale, e va aggiunto un bonus se si indovina la squadra che vince il turno.

Bonus e malus cambiano nel seguente modo:

-1 di malus e +2 di bonus al primo turno.

-1.5 di malus e +3 di bonus nelle semifinali di conference

-2 di malus e +4 di bonus nelle finali di conference

-2.5 di malus e +5 di bonus nelle Finals.

I pronostici vanno inseriti in questo formato: CLE-ATL 4-3, qui il link al foglione con i risultati aggiornati

Esempio primo round:

Cleveland – Atlanta finisce 4-2. Questo vuol dire che:

– Se avevo pronosticato 4-2, 7 – (0*1) +2 punti di bonus per squadra che vince = 9.

– Se avevo pronostico 4-0, 7-(2 partite differenza * 1 malus) + 2 punti di bonus per squadra che vince = 7.

Se avevo pronosticato 3-4, 7- (3 partite differenza * 1 malus) + niente bonus = 4.