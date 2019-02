TotoOscar 2019

A cura di @cocomeraio.

Ritorna il TotoOscar il concorso pronostici dedicato ai premi della Motion Picture Academy .

Questa edizione potrebbe dare risultati scontati nelle categorie film, regia e attore protagonista (ma vediamo se stavolta chi entra in conclave come Papa ne esce cardinale), mentre c’è un po’ più incertezza nelle altre

Quest’anno usciamo dallo schema 1 X 2, e chiediamo di indicare il cognome egli attori e il titolo del film. In ossequio al sovranismo imperante si dovrà però mettere il titolo della distribuzione italiana quindi La favorita o Ralph spacca internet.

Miglior Film

A star is born

Black Panther

Blackkklansman

Bohemian Rhapsody

Green Book

La Favorita

Roma

Vice

Miglior Regia

Cuaron (Roma), lo so che si dovrebbe scrivere Cuarón ma per semplicità lo scriviamo senza accento

Lanthimos (La Favorita)

Lee (Blackkklansman)

McKay (Vice)

Pawlikowski (Cold War)

Miglior Attrice

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (La Favorita)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Copia Originale)

Miglior Attore

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (Van Gogh)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

Migliore attore non protagonista

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott – (A Star Is Born)

Richard E. Grant – (Copia originale)

Sam Rockwell (Vice)

Migliore attrice non protagonista, conosciuta anche come categoria del biasimo dal momento che non vi hanno messo Margot Robbie ed Emily Blunt

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (Se la strada potesse parlare)

Emma Stone (La favorita)

Rachel Weisz (La favorita)

Miglior film straniero. Avremo il paradosso di Roma vittorioso nella categoria principale ma battuto nella categoria non anglofona?

Un affare di famiglia (Giappone)

Cafarnao (Libano)

Cold War (Polonia)

Opera senza autore (Germania)

Roma (Messico)

Miglior film d’animazione. categoria più incerta degli ultimi anni visto che Disney e Pixar non paiono favorite come negli scorsi anni

Gli Incredibili 2

Ralph spacca Internet

Mirai

L’isola dei cani

Spider-Man – Un nuovo universo

E per una volta diamo spazio ai premi che l’Academy voleva oscurare

Miglior fotografia

Cold War

La favorita

Opera senza autore

Roma

A Star Is Born

Miglior montaggio senz’altro il premio più incerto

Blackkklansman

Bohemian Rhapsody

Green Book

La Favorita

Vice

Mettiamo infine i favoriti nelle varie categorie sulla base dei premi assegnati sinora, vale anche come traccia per fare il pronostico

Roma

Cuaron

Close

Malek

Ali

King

Roma

Spider-Man

Roma

La Favorita

Come al solito non aggiungete testo o considerazioni personali se non alla fine, se non volete esprimervi su una categoria usate il trattino. Esempio

Roma

Cuaron

Close

Malek

–

–

–

Spider-Man

–

–

Come al solito ringraziamenti alle marmotte e a Johnny Banana. Immagine da Wikimedia Commons.