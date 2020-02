TotoOscar 2020

Potevamo evitare di fare il totoOscar quest’anno? Boh forse sì, dopo tutto si presenta come una delle edizioni meno incerte, non c’è un film destinato a dominare nel complesso ma all’interno delle singole categorie ci sono dei nettissimi favoriti. Però abbiamo voluto mantenere la tradizione.

Anche per quest’anno abbandoniamo il meccanismo 1X2 tipico dei totocosi per passare ai nomi dei film e ai cognomi di attori e attrici. I nomi dei film vanno indicati tutti in inglese o in originale. L’unica eccezione è per Piccole donne anziché Little women, per lo stesso motivo per cui diciamo Londra e non London.

A malincuore abbiamo escluso l’oscar per la miglior fotografia, per il miglior film non anglofono e per il miglior interprete maschile, troppo scontate le vittorie di 1917, Parasite e Joaquin Phoenix.

Le categorie da indovinare esattamente in quest’ordine

Miglior Canzone (indicare il film non la canzone)

Toy Story 4, Rocketman, Breaktrhoug, Frozen II, Harriet

Miglior montaggio

Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Joker, The Irishman, Parasite

Miglior film d’animazione

Toy Story 4, Klaus, How to Train Your Dragon, Missing link, J’ai perdu mon corp

Miglior sceneggiatura non originale

Piccole donne, The two popes, Joker, Jojo Rabbit, The Irishman

Miglior sceneggiatura originale

Marriage Story, Parasite, Once Upon a time … in Hollywood, 1917, Knives Out.

Miglior attrice non protagonista

Dern, Johansson, Bates, Pugh, Robbie

Miglior attore non protagonista

Pitt, Pacino, Pesci, Hanks, Hopkins

Miglior attrice protagonista

Zellweger, Theron, Ronan, Johansson, Erivo

Miglior regia

Parasite, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood, Joker, The Irishman

Miglior film

Parasite, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood, Joker, The Irishman, Joker, Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Piccole donne, Marriage story.

Qui trovate i favoriti.

Esempio di pronostico

Rocketman

The Irishman

Klaus

Piccole donne

Parasite

Dern

Pitt

Johansson

Once Upon a Time… in Hollywood

1917

Chiediamo di aggiungere eventuali considerazioni o commenti solo dopo il vaticinio.

Se non volete esprimervi su una categoria mettete il trattino esempio

Rocketman

–

–

Piccole donne

–

Dern

Pitt

Johansson

Once Upon a Time… in Hollywood

1917

Come al solito ringraziamenti alle marmotte e a Johnny Banana.

Immagine da Wikimedia Commons.