Totoprimarie2020: Michigan, Washington, Missouri, Idaho e Dakota del Nord

Questo potrebbe essere l’ultimo appuntamento col totoprimarie 2020. I risultati del supertuesday, i numerosi endorsement, il generale sentiment pare tutto a favore di Biden. Nate Silver parla di 8 possibiità su 9 che vinca l’ex vice di Obama.

Gli stati in cui si vota in questa occasione potrebbero essere gli ultimi per Sanders per sperare di ribaltare il risultato. Si vota nello stato del Michigan , di Washington, del Missouri, nell’Idaho e nel Dakota del Nord.

Si vota anche nel Mississipi ma qui il risultato è troppo scontato, e finiscono di votare anche i democratici all’estero, voto troppo anomalo quindi prenderemo in esame solo i cinque stati del titolo in quell’ordine.

Dato il vantaggio di Biden si mette un handicap di 4 punti, cioè sarà dichiarato vincitore di uno stato solo se distaccherà Sanders di almeno 4 punti.

Parliamo della classifica. In tempi normali i candidati si ritirano subito dopo il voto importante, invece qui abbiamo gente che si ritira prima (Klobuchar) e chi ci riflette per 36 ore (Warren). Non si fa così.

Sarebbe stato giusto non tenerne conto, non è che possiamo rifare la classifica di continuo. Visto l’esiguo numero di partecipanti e di tappe non si è pensato di mettere gli script del totohookii. Ma alla fine si è optato per l’equità per cui i ritirati sono considerati due: Bloomberg e Warren.

Ragion per cui la tappa del supertuesday è stata vinta da @Zar e @Drugo e in testa alla classica ora c’è @Martino.