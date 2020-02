Totoprimarie2020: Nevada

¡Viva Las Vegas!

Finalmente si vota in un posto che non è famoso solo perché si tengono le primarie.

Nonostante che dei caucus del Nevada non si sia parlato granché, potrebbero essere già decisivi. Chi è andato male sinora dovrebbe cominciare a dare segnali di risveglio mentre chi è andato bene dovrebbe dimostrare di non prendere il voto solo dei bianchi over45. Il Nevada infatti ha una popolazione più giovane e più etnicamente variegata rispetto ai due stati precedenti per via di una congrua presenza di latinoamericani. Quattro anni fa vinse Hillary di poco su Bernie.

Negli USA si è parlato tanto del fatto che il sindacato del personale di cucina del Nevada, organizzazione con tantissimi iscritti si è schierato contro il Medicare for All, ma alla fine ha deciso di non appoggiare nessuno dei candidati.

Per quanto riguarda il toto primarie questa sfida si presenta particolarmente incerta perché anche Tom Steyer, sinora una comparsa, potrebbe dire la sua.

Questa volta si chiede di indicare solo i primi quattro arrivati, come al solito vanno scritti solo i cognomi

Esempio

Sanders

Warren

Buttigieg

Steyer

Ancora qualche piccolo cambiamento nel punteggio

Piccoli cambiamenti nel punteggio

11 Punti per chi indovina il giusto ordine per tutti e quattro

8 punti per chi indovina i primi tre

7 punti per chi indovina il primo il secondo e il quarto

6 punti per chi indovina il primo e il secondo

5 punti per chi indovina il primo, il terzo e il quarto

4 punti per chi indovina il primo e il terzo

3 punti per chi indovina il primo e il quarto

2 punti per chi indovina solo il primo

1 punto per chi indovina il secondo ed il terzo o il terzo e il quarto, o il secondo e il quarto.

1 punto va anche a chi indovina chi saranno i primi quattro indipendentemente dalla posizione.

Per trovare spunti, su Realclearpolitics ci sono tutti i sondaggi, qui trovate le previsioni di Fivethirtyeight (Nate Silver) e infine 270 to win.