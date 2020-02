Totoprimarie2020: New Hampshire

Bentornati al totoprimarie il concorso pronostici a cura di @Salomone Schroedinger. Considerando il disastro nella raccolta dei dati e che Buttigieg ha vinto per un delegato e mezzo ma che Sanders ha ottenuto più voti popolari, si è giunti alla decisione di assegnare la vittoria ad entrambi e quindi di premiare tanto i pronostici che davano vincente Bernie quanto quello di Guidarello che aveva capito le potenzialità di Mayor Pete.

La prima classifica

6 punti @Gigi

4 punti @Clunk. @Coco B. Ware, @Flavio Pas, @Fluffy Bunny, @loricas, @Meme, @werner58, @YutoNagatomo55

2 punti @asgard01, @drugo, @Elia Notari, @Ergosfera, @Guidarello, @Kappa, @Little fury things, @Martino, @mtukhy, @odnucafBM, @Ospizio, @PanteganaMora, @Pinaz81, @renatino, @S1m0n, @zar

1 punto @FaberGé, @qwerty_29… _di_simpatia

0 punti @Babbo Orso (Yoghi), @kelith, @Sakuragi

Ora tocca al New Hampshire piccolo stato del New England, famoso perché non ci sono imposte sulle vendite e per essere il primo a tenere le primarie propriamente dette. Proprio così la gente va al seggio e vota su un pezzo di carta. Rivoluzionario nevvero?

Quattro anni fa Sanders approfittando anche del fattore casalingo (è del vicino Vermont) stracciò Hillary Clinton ma questa volta potrebbe essere più difficile. Intanto perché non è più l’unico esponente locale, in quanto anche Warren è del New England e Biden ha ottenuto l’appoggio di diversi politici della zona, ma soprattutto dovrà fronteggiare un Buttigieg in forte ascesa. Momentum lo chiamano gli americani.

Il pronostico richiesto è lo stesso della volta scorsa. Mettere in fila i quattro candidati più votati.

Solo per per chi ha indovinato le esatte posizioni de primi quattro potrà concorrere al punto di spareggio. Chi arriverà ultimo tra Bennet, Steyer, Yang, Gabbard e Patrick ?

Per un corretto svolgimento del concorso chiedo di indicare nel pronostico solo i cognomi dei candidati; prima indicando i primi quattro classificati e poi indicando il candidato “bonus”. Ad esempio

Buttigieg

Sanders

Warren

Biden

Bennet

Piccoli cambiamenti nel punteggio

10 Punti per chi indovina il giusto ordine per tutti e quattro

per chi indovina il giusto ordine per tutti e quattro 6 punti per chi indovina il primo e il secondo

per chi indovina il primo e il secondo 4 punti per chi indovina il primo e il terzo

per chi indovina il primo e il terzo 3 punti per chi indovina il primo e il quarto

per chi indovina il primo e il quarto 2 punti per chi indovina solo il primo

per chi indovina solo il primo 1 punto per chi indovina il secondo ed il terzo o il terzo e il quarto, o il secondo e il quarto.

Per trovare spunti, su Realclearpolitics ci sono tutti i sondaggi, qui trovate le previsioni di Fivethirtyeight (Nate Silver) e infine 270 to win.