Il Tour de France 2026 si tiene dal 4 al 26 luglio e coprirà una distanza totale di 3.321,2 chilometri. La gara parte da Barcellona (Spagna) e si concluderà, come da tradizione, sugli Champs-Élysées a Parigi.
Il percorso di quest’anno include 7 tappe pianeggianti, 4 tappe collinari, 8 tappe di alta montagna e 2 cronometro individuali (la prima tappa a Barcellona e la settima tappa a Évian-les-Bains).
Quest’anno, per la terza volta, il Tour partirà dalla Spagna, dopo San Sebastián nel 1992 e Bilbao nel 2023.
Per seguire le vicende delle tre settimane di gara consigliamo il sito del Tour, che a differenza di quello del Giro è ricco e bello da navigare.
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