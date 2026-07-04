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Immagine "Bradley Wiggins Mark Cavendish - 2012 Tour de France" by Josh Hallett from Winter Haven, FL, USA - Bradley Wiggins - 2012 Tour de France. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Tour de France 2026

4 Lug 2026 di Editor0 commenti

Il Tour de France 2026 si tiene dal 4 al 26 luglio e coprirà una distanza totale di 3.321,2 chilometri. La gara parte da Barcellona (Spagna) e si concluderà, come da tradizione, sugli Champs-Élysées a Parigi.

Il percorso di quest’anno include 7 tappe pianeggianti, 4 tappe collinari, 8 tappe di alta montagna e 2 cronometro individuali (la prima tappa a Barcellona e la settima tappa a Évian-les-Bains).

Quest’anno, per la terza volta, il Tour partirà dalla Spagna, dopo San Sebastián nel 1992 e Bilbao nel 2023.

Per seguire le vicende delle tre settimane di gara consigliamo il sito del Tour, che a differenza di quello del Giro è ricco e bello da navigare.

🚴‍♂️ Infine per scoprire percorso, favoriti, outsider e giovani promesse c’è questa guida (rigorosamente ufficiosa) firmata Ultimo Uomo.


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