Transumanza: eventi & musica 2-8 novembre

Benritrovati. Questa settimana #Transumanza prova a ricominciare modificando la sua formula: l’idea è di presentare gli eventi in programma tra due settimane, non più per il mese successivo; in questo modo dovrebbe risultare più facile ottenere informazioni aggiornate sul calendario effettivo degli eventi.

Vediamo se così è più facile da seguire :)

Nel numero di oggi siamo lieti di presentarvi: il Roma Jazz Festival, il Festival di Libri e Altrecose e il Pisa Book Festival.

Roma Jazz Festival

Il Roma Jazz Festival è una manifestazione di jazz che si tiene a novembre nella Capitale. Il festival è organizzato dalla International Music Festival Foundation (IMF), costituita nel 2006, ereditando il lavoro portato avanti dalla Cooperativa Festival Jazz International, costituita nel 1975.

La voce di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_Jazz_Festival

Festival di libri e altrecose

Il Festival di libri e altrecose (FLA, già Festival delle letterature dell’Adriatico) è una manifestazione culturale istituita nel 2002 a Pescara con l’intento di promuovere l’interesse per la lettura e la scrittura in tutte le loro forme. Il festival si svolge annualmente nel mese di novembre e vede la partecipazione di autori e critici letterari i quali sono protagonisti di letture, dibattiti e presentazioni di nuove opere.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Mente Locale in collaborazione con il Post, si svolge in diversi luoghi della città.

La voce di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_libri_e_altrecose

Informazioni sull’evento: https://www.pescarafestival.it/

Date dell’evento: da giovedì 5 a domenica 8 novembre 2020

Pisa Book Festival

Il Pisa Book Festival è una manifestazione italiana dedicata all’editoria indipendente. La rassegna si svolge ogni anno a Pisa, in Toscana, nel mese di novembre.

Cito: “In questo anno straordinario il Festival si terrà in un’edizione ridotta e inedita, con presentazioni ed eventi che si svolgeranno dal vivo e in streaming e senza la parte espositiva. Il programma sarà online nei prossimi giorni e potrete registrarvi per ogni singolo appuntamento.”

La voce di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Pisa_Book_Festival