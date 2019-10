Trentasei programmi che sconvolsero il mondo

A cura di @pendolare (modificato)

Slate propone una rassegna di spezzoni di codice informatico, di programmi in senso ampio, che sono stati altamente significativi per la disciplina se non per il resto della società. Dalle schede perforate, al like button, passando per e-mail, virus, pop-up, etc.

Culturally, code exists in a nether zone. We can feel its gnostic effects on our everyday reality, but we rarely see it, and it’s quite inscrutable to non-initiates. (The folks in Silicon Valley like it that way; it helps them self-mythologize as wizards.)