Tutto quello che sappiamo sui feromoni è probabilmente sbagliato [EN]

A cura di @perodatrent (modificato).

Melmagazine ha indagato alcune delle credenze più diffuse sul ruolo giocato dai feromoni nell’attrazione sessuale umana.

Molte persone credono che i feromoni siano le forza nascoste che spiegano l’attrazione sessuale. Annusando l’essenza di qualcuno contenuta nelle magliette usate, spiega la teoria, i nostri corpi prendono una decisione di pancia al posto nostro -cioè, se dovremmo fare sesso per ottenere la progenie più sana. Una annusata, e si diventa irresistibili. È una scorciatoia incredibile all’amore e al matrimonio, che le applicazioni di appuntamenti digitali neanche si sognano.

E così vengono organizzati party di feromoni per far conoscere single che potrebbero essere geneticamente compatibili. Altri vendono prodotti a base di feromoni. Gradirebbero convincervi che l’essenza profumata di qualcuno è come un menu per scegliere la salute della vostra progenie, e per di più vi darà un piacere da droga. Ahh, science!