Un altro giornalista di Fanpage spiato

Ciro Pellegrino, gionalista di Fanpage, ha scoperto di essere stato spiato attraverso il suo cellulare. È il secondo giornalista della testata ad essere spiato.

Nel 2025, in un Paese democratico come l’Italia, due cittadini italiani che svolgono il mestiere di giornalisti in una testata indipendente come Fanpage.it sono stati bersaglio di un software spia che ha colpito i loro telefoni allo scopo di entrare in tutte le conversazioni, in tutte le cartelle, in tutte le conversazioni, per poterle usare contro di loro. Prima è toccato al sottoscritto: ho scoperto di essere bersaglio di uno spyware da un messaggio arrivato direttamente da Whatsapp, lo scorso 31 gennaio. Oggi è toccato a Ciro Pellegrino, capo area della redazione di Napoli e colonna storica della redazione di Fanpage fin dagli esordi, che ha ricevuto un messaggio analogo da Apple.