Fonte: il Post
Un mausoleo molto importante per la Corea del Nord
2 Gen 2026 • 0 commenti
Quello di Kumsusan, visitato di recente da Kim Jong Un, conserva i corpi di suo padre e suo nonno e ha un ruolo centrale nel culto della personalità imposto sul paese
