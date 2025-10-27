Un nuovo ceto avanza: gli host di AirBnB

Sul Corriere della Sera un articolo parla dell’esplosione del fenomeno AirBnB in Italia con alcuni dati interessanti.

Secondo le stime, dopo la pandemia

il numero delle «unità abitative» offerte in affitto breve dal 2017 e poi da subito dopo la pandemia sia esploso di oltre il 50% e, agli attuali tassi di crescita, appaia già all’orizzonte la prossima tappa: fra pochissimi anni ci saranno un milione di opzioni diverse in rete per il pernottamento privato in Italia.

I ricavi totali da questa attività nel Paese dal 2017 all’anno scorso esplodono crescendo di oltre tre volte da 2,6 a 8,8 miliardi di euro e sicuramente quest’anno stanno senz’altro superando anche la soglia dei nove miliardi.