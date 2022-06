Un rimedio all’insoddisfazione [EN]

Sul canale YouTube Kurzgesagt – In a Nutshell un breve video che ci aiuta a trovare un modo di vivere soddisfacente, nonostante il bombardamento da parte dei social media di obiettivi di vita irraggiungibili.

Tutti abbiamo provato la sensazione che le cose non sono come dovrebbero essere. Che non abbiamo abbastanza successo, che le nostre relazioni non siano abbastanza, che non abbiamo le cose che desideriamo. In questo video parliamo di una delle più grandi discriminanti su come le persone siano felici, quanto facilmente facciano amicizia e quanto siano brave a resistere alle sofferenze. Un antidoto all’insoddisfazione per così dire: la Gratitudine.