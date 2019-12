Un uomo tranquillo [EN]

Su suggerimento di @NedCuttle21(Ulm)

In un reportage in cinque parti realizzato per Longreads, la giornalista freelance Leah Sottile prova a far luce su un attentato suicida progettato e portato a termine da un tranquillo infermiere statunitense, il 59enne Glenn Jones, nella piccola cittadina di Panaca, a sud del Nevada, nel luglio del 2016.

Nel corso dell’inchiesta l’autrice, esplorando la galassia della destra radicale americana — tra cui il Patriot movement — si sofferma sulle vicende riguardanti alcuni personaggi singolari; tra questi, LaVoy Finicum, l’allevatore balzato agli onori della cronaca per le sue energiche proteste contro i divieti di pascolo nei terreni demaniali dell’Oregon: fu ucciso dalla polizia in un campo innevato, dopo un inseguimento, nel gennaio del 2016 e divenne una figura di culto per gli estremisti di destra del Paese – soprattutto in seno al movimento di cui sopra.

Immagine da Michelle Grewe – Flickr.