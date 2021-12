Un vulcano di nome Oganesson

Nella puntata 386 si parla di herpes e chinesina, dell’eruzione del vulcano di La Palma e del riempimento della tavola periodica.

La puntata 386 si apre parlando di virus, e in particolare della strategia attuata dall’herpes simplex virus per riuscire a infettare i neuroni. Il virus sembra in grado di rubare dalle cellule epiteliali la chinesina, un motore cellulare proteico, per riuscire a risalire gli assoni dei neuroni in cui rimarrà latente.

Silvia Kuna intervista Roberto Guardo, geofisico e vulcanologo, sull’eruzione tuttora in corso al vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma, approfondendo la storia e le caratteristiche degli “hot spot” vulcanici nell’oceano tra cui quello che, per l’appunto, ha dato origine all’arcipelago delle Canarie.

Dopo una barza atomicamente brutta, fatta in casa, Luca ci parlerà di come è stata completata la tavola periodica. In particolare, di come Yuri Oganessian, nel 2016 sia diventata l’unica persona ancora in vita ad aver donato un nome ad un elemento, il 118 o Oganesson (per gli amici Yuranio), che potrebbe addirittura rompere il sistema periodico

Nel ricordarvi di seguire il calendario dell’avvento made in scientifcast su instagram, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.