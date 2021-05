Una critica libertaria al ddl Zan

Un articolo di AtlanticoMag ci spiega perché il ddl Zan rappresenta un pericolo, partendo dalle derive a cui l’assenza di univocità definitoria potrebbe portare.

L’identità di genere è un concetto che non ha una chiara definizione giuridica, e lascia quindi al giudice, sulla base di opinioni personali, ampi margini interpretativi.

Che cosa potrà mai significare in termini di punizione penale e di integrazione della fattispecie di reato discriminare sulla base della percezione che l’altro ha di sé stesso in riferimento al genere?

Se un uomo, in maniera apparentemente convincente, dichiara di identificarsi con una donna, senza alcuna apparenza biologica o transizione e io nego questo aspetto, magari perché gestisco una palestra solo femminile e non posso farlo accedere, potrei finire sotto la scure della inquisizione penale perché, magari, la persona per altri motivi suoi depressivi finisce per uccidersi? Sarei io l’istigatore di quel suicidio?

Oppure, senza dover arrivare a questa tragedia, se dovesse lamentare semplici disturbi dettati dalla mia “negazione” del suo percepirsi una donna, essendo ai miei occhi un maschio biologico e non potendo sapere io in maniera reale se lui davvero si percepisce come una donna, ne potrei comunque dover rispondere?