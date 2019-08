Una dimostrazione a lungo attesa [EN]

A cura di @werner58

Il matematico Hao Huang dell’IAS di Princeton ha dimostrato in sole due pagine la “congettura della sensibilità” delle funzioni booleane; un risultato atteso da trent’anni, che completa un capitolo dell’analisi di questo tipo di funzioni, di particolare interesse per l’informatica.

When a problem has been around 30 years and everybody has heard about it, probably the proof is either very long and tedious and complicated, or it’s very deep.