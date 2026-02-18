Una delle sciatrici più forti di sempre è tornata a vincere la sua gara preferita anche alle Olimpiadi: per una come lei è una notizia
Continua a leggere: Una medaglia d’oro attesa dodici anni, per Mikaela Shiffrin
Fonte: il Post
Una medaglia d’oro attesa dodici anni, per Mikaela Shiffrin
18 Feb 2026 • 0 commenti
Una delle sciatrici più forti di sempre è tornata a vincere la sua gara preferita anche alle Olimpiadi: per una come lei è una notizia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.