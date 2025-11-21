Nel 2024 la notizia della relazione tra la giornalista Olivia Nuzzi e Robert F. Kennedy fu un grosso caso: ora lei ha scritto un libro ed è venuto fuori dell’altro
Continua a leggere: Una storia americana di gossip, politica e giornalismo sempre più assurda
Fonte: il Post
Una storia americana di gossip, politica e giornalismo sempre più assurda
21 Nov 2025 • 0 commenti
Nel 2024 la notizia della relazione tra la giornalista Olivia Nuzzi e Robert F. Kennedy fu un grosso caso: ora lei ha scritto un libro ed è venuto fuori dell’altro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.