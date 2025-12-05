I “krampus” sono giovani travestiti da mostri tremendi, che un tempo inseguivano e frustavano i bambini, oggi fanno perlopiù sfilate in piazza
Fonte: il Post
Una strana tradizione natalizia delle Alpi è sempre più turistica
5 Dic 2025 • 0 commenti
