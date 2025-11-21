A Charlotte sono state arrestate oltre 250 persone accusate di far parte di bande criminali, attirando grosse critiche dalla politca locale
Un’altra grossa operazione dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione
21 Nov 2025 • 0 commenti
A Charlotte sono state arrestate oltre 250 persone accusate di far parte di bande criminali, attirando grosse critiche dalla politca locale
