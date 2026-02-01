Consiste nel nominarli rappresentati di lista così che possano votare in un seggio dove non hanno la residenza, ma i posti sono pochi
Fonte: il Post
Uno stratagemma per permettere ad alcuni fuorisede di votare al referendum sulla giustizia
1 Feb 2026 • 0 commenti
Consiste nel nominarli rappresentati di lista così che possano votare in un seggio dove non hanno la residenza, ma i posti sono pochi
