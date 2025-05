Valerio Scanu contro Fibra: il processo si conclude

Su Il Fatto Quotidiano, la conclusione della causa civile intentata da Valerio Scanu a Fabri Fibra. Il rapper verserà 70.000€ a Scanu per diffamazione.

Le parole incriminate sono la prima strofa di «A me di te». Scanu è soddisfatto ma rimane critico verso i tempi della giustizia:

Valerio Scanu ha commentato la condanna a Fabri Fibra ed alla sua casa discografica, la Universal Music Italia, che, dopo 12 anni di dispute legali, gli dovranno pagare 70 mila euro di risarcimento, per diffamazione. Il verdetto è stato pronunciato in via definitiva dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione e, Scanu, ospite al programma Rai “La volta buona”, ha detto la propria sulla sentenza. “Tutte le varie parti risarcitorie si sono concluse in appello anni fa, la Cassazione è l’ultimo a cui si sono appellati per vedere se ci fossero stati errori durante il processo” ha dichiarato il cantante, intervistato da Caterina Balivo.

Fibra e la Universal (responsabile in solido per il risarcimento) accettarono di buon grado la condanna penale al rapper (600€ di multa); hanno invece dato battaglia fino in Cassazione per la causa civile per diffamazione.