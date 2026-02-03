un sito di notizie, fatto dai commentatori

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega

3 Feb 2026 di hookii0 commenti

Dopo mesi di disaccordi con il leader Matteo Salvini, che l’aveva accolto nel partito per sfruttare la sua popolarità presso l’elettorato di destra più radicale
Fonte: il Post


