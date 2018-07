Vega C, il test del nuovo motore per razzi P120 è riuscito

A cura di @BabylonSystem.

Wired dà la notizia che il firing test è riuscito. È una delle tappe obbligate che porterà in orbita il motore a propellente solido P120 realizzato dall’azienda italiana Avio e che sarà montato prima sul lanciatore leggero europeo Vega C, poi su quello pesante Ariane 6. Il test è stato eseguito al Centre spatial guyanais, la base dell’Agenzia spaziale europea (Esa) a Kourou, nella Guyana francese, da cui partono i voli che portano in orbita i satelliti.

Il video del test disponibile su Space News.