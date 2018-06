La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato nella tarda notte di giovedì che presenterà una mozione al Consiglio comunale per impedire che in città una via venga intitolata a Giorgio Almirante. Giovedì, con i voti dei consiglieri comunali del

The post Virginia Raggi ha detto che bloccherà la decisione del Consiglio comunale di Roma di intitolare una via a Giorgio Almirante appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia