Il giocatore francese di basket sta portando in NBA il tifo organizzato e ci sta riuscendo, più o meno: ha pure pagato a sue spese una trasferta per i tifosi
Continua a leggere: Wembanyama vuole insegnare agli statunitensi a fare gli ultras
Fonte: il Post
Wembanyama vuole insegnare agli statunitensi a fare gli ultras
16 Gen 2026 • 0 commenti
Il giocatore francese di basket sta portando in NBA il tifo organizzato e ci sta riuscendo, più o meno: ha pure pagato a sue spese una trasferta per i tifosi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.