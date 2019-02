Westminster: no ad accordo Brexit. E ora?

Su suggerimento di @Giovanni.

Antonio Villafranca e Matteo Villa discutono i possibili sviluppi della Brexit in vista della scadenza del 29 marzo.

Mentre dunque la data ufficiale di Brexit di fine marzo si avvicina, e con essa lo spettro di un Brexit senza accordo, quali saranno le prossime mosse di Theresa May? Rimarrà in carica? Sarà in grado di trovare un compromesso all’interno di Westminster e, prima ancora, all’interno del suo stesso partito? Quali le possibili ‘aperture’ da parte di Bruxelles? E se un accordo alla fine non venisse trovato, quali le conseguenze di un hard Brexit non solo per Londra, ma anche per i paesi Ue, Italia inclusa?